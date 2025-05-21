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Абхазия Информ

ДЛЯ АЭРОПОРТА «СУХУМ» ВВЕЛИ НУЛЕВОЙ НДС

Новости Среда, 21 мая 2025 09:09
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ДЛЯ АЭРОПОРТА «СУХУМ» ВВЕЛИ НУЛЕВОЙ НДС

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии утвердил нулевую ставку НДС для международных авиаперевозок, осуществляемых через аэропорт «Сухум». Как отметил вице-премьер Джансух Нанба, это позволит снизить стоимость билетов и увеличить пассажиропоток в республику.

Нанба также подчеркнул, что в отличие от других стран, где государство частично финансирует подобные проекты, восстановление аэропорта «Сухум» полностью осуществляется за счет частного инвестора.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 09:11

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