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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ ЧЕСТВОВАЛИ РОССИЙСКИХ МЕДИКОВ

Новости Среда, 21 мая 2025 09:11
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В МИНЗДРАВЕ ЧЕСТВОВАЛИ РОССИЙСКИХ МЕДИКОВ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения Абхазии состоялось торжественное мероприятие, для медиков Российской Федерации, которые проводят диспансеризацию детского населения страны.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил врачей за проведённую работу.

«От имени президента Бадры Зурабовича Гунба и Кабинета министров, а также, от себя лично хочу выразить вам слова благодарности. Три месяца вы неустанно трудились во всех районах страны, проверяя здоровье наших детишек. Вами без сомнения проделана колоссальная работа, около 27 тысяч детей школьного и дошкольного возраста прошли профилактические осмотры. Совместная работа Минздравов Абхазии и России, Народного фронта, Национального медицинского центра здоровья детей РФ при поддержке Фонда президентских грантов, привела к значимым результатам, которые помогут защитить здоровье будущего поколения Абхазии», отметил Эдуард Бутба.

Отдельную благодарность он выразил своему коллеге, министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко за организацию диспансеризации.

За профессионализм и ответственный подход к работе медиков поблагодарил руководитель представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Владислав Куликов.

Медикам были вручены благодарственные письма от Минздрава, Россотрудничества и Народного фронта.

Заместитель директора департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава Российской Федерации Эльмира Вергазова и руководитель медицинских бригад Екатерина Романова были удостоены ведомственными медалями «За вклад в развитие отечественной медицины Республики Абхазия».

Эдуард Бутба отметил, что расширенная информация по итогам диспансеризации будет озвучена через несколько недель.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 09:17

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