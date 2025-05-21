В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА – 80»

Конкурс, организованный представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минкульта и Минпросвещения, проходил с 10 марта по 11 апреля и объединил 198 участников в трёх возрастных категориях – от 6 до 22 лет.

В церемонии награждения приняли участие представители министерств, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин.

Из почти двух сотен конкурсных работ на выставке представлены 40 лучших. Каждая из них – искренний и талантливый взгляд молодых художников на тему памяти, героизма и великой Победы.

Выставка будет открыта для посетителей с 20 по 30 мая. Не упустите возможность увидеть, как говорит сердце поколения, которое помнит и благодарит.