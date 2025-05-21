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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА – 80»

Новости Среда, 21 мая 2025 09:17
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА – 80»

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. В выставочном зале Центра детского творчества «Айнар» состоялось открытие экспозиции и церемония награждения победителей республиканского конкурса изобразительного искусства «Наша общая Победа – 80».

Конкурс, организованный представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минкульта и Минпросвещения, проходил с 10 марта по 11 апреля и объединил 198 участников в трёх возрастных категориях – от 6 до 22 лет.

В церемонии награждения приняли участие представители министерств, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Михаил Шургалин.

Из почти двух сотен конкурсных работ на выставке представлены 40 лучших. Каждая из них – искренний и талантливый взгляд молодых художников на тему памяти, героизма и великой Победы.

Выставка будет открыта для посетителей с 20 по 30 мая. Не упустите возможность увидеть, как говорит сердце поколения, которое помнит и благодарит.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 09:20

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