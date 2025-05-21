ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Принято распоряжение о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Республики Абхазия на краткосрочный период, а также об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития административно-территориальной единицы Республики Абхазия.

Члены Правительства также приняли постановление «О реализации ряда положений Закона Республики Абхазия от 07 августа 2024 года №5993-с-VII «О валютном регулировании и валютном контроле».

Кабинет министров утвердил положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Абхазия и установил предельную численность работников аппарата Министерства сельского хозяйства и размер ассигнований на его содержание на 2025 год.

Внесены изменения в Постановление Кабинета Министров от 30 ноября 2021 г. №122 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом», а также в Постановление Кабинета Министров от 18 сентября 1997 года №167 «Об утверждении нормативных актов по вопросам регулирования земельных отношений».

Принято распоряжение «О возмещении налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для официального пользования иностранных дипломатических и приравненных к ним представительств, а также для личного пользования дипломатического и административного персонала этих представительств, включая членов их семей».

Члены Кабинета министров утвердили отчет о результатах приватизации имущества республиканской собственности за 2024 год.

Кабинет министров утвердил «Положение о Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений».

Принят ряд постановлений и по другим вопросам.

Об этом сообщает сайт КМ.