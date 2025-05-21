ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УТВЕРДИЛ НАПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ КУРИРУЮТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ . Распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министром и вице-премьерами 15 мая подписал глава правительства Владимир Делба.

Владимир Делба координирует работу: Минфина, МИД, Минобороны, Минюста, Минздрава, Министерства по налогам и сборам, Минпросвещения, Государственного таможенного комитета, Управления капстроительства, Государственного архивного управления.

Джансух Нанба координирует работу: Минэкономики, Минэнергетики, Минкультуры, Госкомитета по репатриации, Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию, Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Госкомитета по статистике, Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации, Государственного управления охраны историко-культурного наследия.

Роберт Киут координирует работу: МЧС, Государственной миграционной службы.

Таращ Хагба координирует работу: Государственного комитета по государственной языковой политике, Государственного комитета по делам молодежи и спорта.

Вараздат Миносян координирует работу: Минсельхоза, Минсоцобеспечения и демографической политики, Минтуризма, Госкомитета по экологии и природопользованию, Госуправления лесного хозяйства, Госуправления по землепользованию и кадастру, Госуправления по архитектуре и градостроительству, Государственной ветеринарной службы, Госинспекции по карантину растений.

Структура Кабмина была утверждена президентом Абхазии Бадрой Гунба 18 апреля.