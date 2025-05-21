ПОЛУЧАТЕЛЯМ РОССИЙСКИХ ПОСОБИЙ И МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ОКАЖУТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба на заседании Кабинета министров сообщил о подписанном распоряжении о создании межведомственной рабочей группы по оказанию правового содействия гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство Российской Федерации, являющимся получателями пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также материнского (семейного) капитала.