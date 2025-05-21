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Абхазия Информ

ПОЛУЧАТЕЛЯМ РОССИЙСКИХ ПОСОБИЙ И МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ОКАЖУТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Новости Среда, 21 мая 2025 10:28
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ПОЛУЧАТЕЛЯМ РОССИЙСКИХ ПОСОБИЙ И МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ОКАЖУТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба на заседании Кабинета министров сообщил о подписанном распоряжении о создании межведомственной рабочей группы по оказанию правового содействия гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство Российской Федерации, являющимся получателями пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также материнского (семейного) капитала.

В состав рабочей группы под председательством министра социального обеспечения и демографической политики входят депутаты Парламента Рашида Айба и Даут Хутаба, министр юстиции, начальник Следственного управления Генпрокуратуры, заместитель председателя СГБ и начальник управления правового обеспечения МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 10:39

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