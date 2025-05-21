Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказской войны. На Набережной Махаджиров в Сухуме проходит ставшее уже традиционным возложение венков и цветов к памятнику махаджирам. В церемонии принимают участие руководители государства, члены правительства, депутаты парламента, потомки абхазских махаджиров, представители общественности, студенты и школьники.

Изначально на этом месте 31 мая 1990 года был заложен памятный камень, а в сентябре 2010 года установлен памятник жертвам Кавказской войны.

Памятник представляет собой отлитые из бронзы фигуры всадника и коня, поднятая вверх и сжатая в кулак рука наездника символизирует стремление к возрождению. Автор скульптуры – известный абхазский художник и скульптор Геннадий Лакоба.

Потомки махаджиров уверены, что этот памятник – очень важный символ и для тех, кто вернулся на историческую родину, и для тех, кто по-прежнему живёт за границей.

Установка памятника, по мнению самих абхазов, имеет еще и серьезное политическое значение. Тема махаджирства сыграла не последнюю роль в возрождении самосознания абхазского народа и во многом повлияла на политические процессы, происходящие в восьмидесятых годах прошлого века, что в итоге, привело к провозглашению независимости Абхазии.

Ранее День памяти махаджиров в Абхазии, в отличие от республик Северного Кавказа, отмечался 31 мая. С 2011 года этот день также отмечается 21 мая.

Выбор даты связан с тем, что 21 мая 1864 года русский генерал П.В. Граббе провёл военный парад в урочище Кбаада (Красная Поляна) в честь победы над горскими народами. Таким образом, закончилась кровопролитная Кавказская война, в результате которой Российская империя окончательно установила свой контроль над территорией Северного Кавказа.

В шестидесятые – семидесятые годы 19 века тысячи абхазов были вынуждены покинуть свою историческую родину и переселиться в страны Ближнего Востока. Махаджиры селились общинами, восстанавливая законы и традиции, принятые на Кавказе.

Потомки абхазских махаджиров живут в 45 странах. Самая многочисленная абхазская диаспора – в Турции, которая в этот день также проводит памятные мероприятия.