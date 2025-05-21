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Абхазия Информ

ВС ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ЛАРИКА ДЖЕНИЯ И АДЖБА ТАМАЗА

Новости Среда, 21 мая 2025 11:02
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ВС ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ЛАРИКА ДЖЕНИЯ И АДЖБА ТАМАЗА

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Беслана Берулава рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Ларика Джения в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч.2 ст.99 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст.217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), Тамаза Аджба в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 99 УК РА (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Верховный суд признал Ларика Джения виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.99 (убийство) и ч.1 ст.217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная в отношении Л. Джения до вступления приговора в законную силу – остается без изменения.

Срок отбытия наказания Л. Джения исчисляется с момента его фактического задержания – с 14 июля 2022 года.

Тамаз Аджба признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.32 ч.1 ст.99 (пособничество в убийстве) Уголовного кодекса Республики Абхазия, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная в отношении Т. Аджба до вступления приговора в законную силу – остается без изменения.

Срок отбытия наказания Т. Аджба исчисляется с момента его фактического задержания – с 7 сентября 2023 года.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 11:04

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