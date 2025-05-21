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Абхазия Информ

АНРИ БАРЦИЦ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ЭТО ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Новости Среда, 21 мая 2025 11:19
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АНРИ БАРЦИЦ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ЭТО ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. На полях ХІІI Петербургского международного юридического форума состоялся круглый стол, организованный Федеральной службой судебных приставов России, посвящённый вопросам развития и совершенствования интеграционных процессов органов принудительного исполнения иностранных государств в условиях многополярного мира.

Мероприятие объединило представителей 27 иностранных государств и четырёх международных организаций, охватывая практически все континенты. Среди участников – министры юстиции, руководители исполнительных органов, международные эксперты в области права и цифровых технологий.

Участвующий в круглом столе министр юстиции Абхазии Анри Барциц выступил с докладом на тему: «Цифровая трансформация как драйвер международной интеграции в сфере принудительного исполнения».

Он подчеркнул важность развития цифровых решений в системе исполнения судебных решений, как одного из ключевых инструментов правового суверенитета и международного сотрудничества.

Министр юстиции отметил, что цифровизация в Абхазии не является данью моде, а представляет собой острую необходимость для повышения эффективности работы государственных органов.

«Мы видим цифровизацию не как модный тренд, а как практическую необходимость», – подчеркнул Анри Барциц.

Министр также отметил важность этичного и правового внедрения технологий искусственного интеллекта в работу органов принудительного исполнения, подчеркнув, что такие технологии, как прогнозирование поведения должников и автоматическое предложение стратегий взыскания, уже показывают свою эффективность за рубежом.

В завершение своего выступления он подчеркнул готовность Республики Абхазия к открытому диалогу, обмену опытом и активному участию в формировании справедливого международного правового пространства.

«Как когда-то Победа была возможна только благодаря объединению усилий – сегодня мы можем добиться успеха в правовом сотрудничестве только вместе», – резюмировал Барциц.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 11:21

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