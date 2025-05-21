Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ . Министр энергетики Батал Мушба провел расширенное совещание по анализу текущих результатов в сбытовой деятельности и вопросам организации ее повышения. В совещании приняли участие представители Минэнерго, начальник управления сбыта РУП «Черноморэнерго» Саид Блабба, а также начальники всех районных филиалов и сбытовых управлений РУП «Черноморэнерго».

Обсуждались вопросы связанные с подведением итогов работы в сбытовой деятельности за январь-апрель 2025 г. и вопросы оперативного внедрения биллингового программного продукта.

Батал Мушба поставил сбытовым управлениям задачу по необходимости исполнения качественного повышения собираемости за поставляемую абонентам электроэнергию во всех районах страны. Особо отмечена недопустимость снижения финансовой дисциплины по оплате за потребленную электроэнергию среди юридических лиц.

В ходе совещания были рассмотрены и другие вопросы.

Подобные рабочие совещания планируется проводить на регулярной основе.