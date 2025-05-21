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Абхазия Информ

ДВЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ У СУХУМСКИХ САМБИСТОВ

Новости Среда, 21 мая 2025 20:55
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ДВЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ У СУХУМСКИХ САМБИСТОВ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. В городе Гулькевичи состоялись краевые соревнования по самбо, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Турнир был организован среди юношей возрастной категории 12-14 лет. В соревнованиях приняли участие два представителя секции самбо Управления по делам молодежи и спорта города Сухум – Аристава Нарт и Чкадуа Нестор.

По итогам поединков Аристава Нарт, выступавший в весовой категории до 38 килограммов, завоевал бронзовую медаль. Чкадуа Нестор, представлявший весовую категорию до 54 килограммов, также удостоился бронзовой награды.

Тренирует призеров Аристава Беслан.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 20:58

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