ДВЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ У СУХУМСКИХ САМБИСТОВ
Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. В городе Гулькевичи состоялись краевые соревнования по самбо, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Турнир был организован среди юношей возрастной категории 12-14 лет. В соревнованиях приняли участие два представителя секции самбо Управления по делам молодежи и спорта города Сухум – Аристава Нарт и Чкадуа Нестор.
По итогам поединков Аристава Нарт, выступавший в весовой категории до 38 килограммов, завоевал бронзовую медаль. Чкадуа Нестор, представлявший весовую категорию до 54 килограммов, также удостоился бронзовой награды.
Тренирует призеров Аристава Беслан.