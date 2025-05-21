ДВЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ У СУХУМСКИХ САМБИСТОВ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. В городе Гулькевичи состоялись краевые соревнования по самбо, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Турнир был организован среди юношей возрастной категории 12-14 лет. В соревнованиях приняли участие два представителя секции самбо Управления по делам молодежи и спорта города Сухум – Аристава Нарт и Чкадуа Нестор.