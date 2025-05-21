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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Среда, 21 мая 2025 20:58
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ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. В Собрании Гагрского района прошло совещание с участием руководства МЧС по Гагрскому району. Начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Д. Бганба рассказал, как проходит работа по подготовке к летне-курортному сезону.

Он также отметил сложности, с которыми сталкивается МЧС в ходе проводимых спасательных операций, поделился информацией о техническом состоянии дел в ПСО по Гагрскому району.

Бганба обратился к депутатам с просьбой определить ответственных за контролем по запрету купания туристов в море во время шторма, а также нормативные требования к арендаторам пляжей для соблюдения запрета, так как заход в море во время шторма несет под собой угрозу жизни и здоровью как наших граждан так и туристов.

Депутаты совместно с руководством МЧС по Гагрскому району договорились проработать данный вопрос и представить предложение к следующему заседанию Собрания для принятия решения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 21:01

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