ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ . В Собрании Гагрского района прошло совещание с участием руководства МЧС по Гагрскому району. Начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Д. Бганба рассказал, как проходит работа по подготовке к летне-курортному сезону.

Он также отметил сложности, с которыми сталкивается МЧС в ходе проводимых спасательных операций, поделился информацией о техническом состоянии дел в ПСО по Гагрскому району.

Бганба обратился к депутатам с просьбой определить ответственных за контролем по запрету купания туристов в море во время шторма, а также нормативные требования к арендаторам пляжей для соблюдения запрета, так как заход в море во время шторма несет под собой угрозу жизни и здоровью как наших граждан так и туристов.

Депутаты совместно с руководством МЧС по Гагрскому району договорились проработать данный вопрос и представить предложение к следующему заседанию Собрания для принятия решения.