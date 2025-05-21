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Абхазия Информ

ЧИНОВНИКОВ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Среда, 21 мая 2025 21:05
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ЧИНОВНИКОВ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел совещание с руководителями правоохранительных органов. В нем приняли участие руководитель президентской Администрации Беслан Эшба, первый замруководителя АП Дмитрий Шамба, секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа, генеральный прокурор Адгур Агрба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, председатель СГБ Дмитрий Дбар, начальник УКОН МВД Астамур Пачалия.

Глава государства отметил, что после завершения формирования новой структуры органов госуправления, в том числе и правоохранительных органах, необходимо наметить планы по усилению борьбы с преступностью.

Руководители силовых структур доложили президенту о криминогенной ситуации в стране, о предпринимаемых мерах по борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка.

Особое внимание было уделено борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По информации МВД за 5 лет задержано и привлечено к уголовной ответственности за сбыт, и распространение наркотических средств 153 человека и трое в розыске. Изъято более 18 килограмм синтетических и психотропных наркотиков, более 45 килограмм наркотических средств растительного происхождения и более 24-х тысяч корней наркосодержащих растений.

Администрации президента поручено подготовить правовые акты, направленные на усиление борьбы с оборотом наркотических и психотропных веществ.

Бадра Гунба дал поручение Беслану Эшба подготовить расширенное совещание по вопросам противодействия оборота наркотиков, а также лечения наркозависимых граждан.

Президент поручил руководству МВД усилить работу в преддверии курортного сезона и подготовить нормативный акт, регламентирующий использование специальной серии государственных автономерных знаков.

Президент обратил внимание руководителей правоохранительных органов на необходимость более тесного взаимодействия ведомств.

Глава государства потребовал обеспечить исполнение Постановления Кабинета министров от 21 мая 2015 года о проведении обязательного обследования в органах государственного управления на предмет употребления наркотических и психотропных веществ.

«У нас есть постановление правительства в соответствии с которым сотрудники органов государственного управления должны проходить обязательное обследование на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ. Но, фактически, это постановление не работает, хотя было приобретено все необходимое оборудование, чтобы проводить такого рода исследования. Я уверен, что нам потребуется немного времени, чтобы начать борьбу с чиновниками, употребляющими наркотики, не важно какую должность они занимают. Уверен, что появятся люди, которые по этой причине сами захотят оставить свои должности», – подчеркнул Бадра Гунба.

На совещании обсуждался ряд других вопросов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 21:10

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