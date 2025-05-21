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Абхазия Информ

В ГАГРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Новости Среда, 21 мая 2025 21:11
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В ГАГРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба принял участие в памятных мероприятиях в Гагре, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны. В церемонии возложения цветов участвовали вице-президент Беслан Бигвава, руководство Гагрского района, представители общественности, школьники.

Состоялся митинг, посвящённый дню окончания Кавказской войны.

21 мая в Абхазии проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв Кавказской войны и 161-летию окончания Кавказской войны.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 21 мая 2025 21:13

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