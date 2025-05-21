В ГАГРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
Новости Среда, 21 мая 2025 21:11
Сухум. 21 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба принял участие в памятных мероприятиях в Гагре, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны. В церемонии возложения цветов участвовали вице-президент Беслан Бигвава, руководство Гагрского района, представители общественности, школьники.
Состоялся митинг, посвящённый дню окончания Кавказской войны.
21 мая в Абхазии проходят мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв Кавказской войны и 161-летию окончания Кавказской войны.