ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ . В школах Абхазии прозвенел последний звонок. Президент Бадра Гунба обратился к выпускникам республики.

От всей души поздравляю вас с окончанием школы — знаменательным этапом, открывающим новые горизонты! Сегодня вы стоите на пороге увлекательного пути к знаниям и самореализации.

Этот рубеж символизирует начало нового жизненного этапа, полного возможностей для профессионального роста и личностного развития.

Уверен, что каждый из вас найдёт своё призвание, избрав достойный путь, который станет основой для будущих свершений на благо Абхазии.

Республика гордится своими молодыми гражданами и всегда будет поддерживать ваши стремления к знаниям, созиданию и служению Отечеству.

В этот торжественный день желаю вам успешной сдачи экзаменов, уверенности в своих силах и смелости в покорении вершин.

Пусть ваша жизнь наполнится яркими событиями, победами, счастьем и процветанием!» – говорится в поздравлении главы государства.