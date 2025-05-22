 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ

Новости Четверг, 22 мая 2025 15:41
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. В школах Абхазии прозвенел последний звонок. Президент Бадра Гунба обратился к выпускникам республики.

«Дорогие выпускники!

От всей души поздравляю вас с окончанием школы — знаменательным этапом, открывающим новые горизонты! Сегодня вы стоите на пороге увлекательного пути к знаниям и самореализации.

Этот рубеж символизирует начало нового жизненного этапа, полного возможностей для профессионального роста и личностного развития.

Уверен, что каждый из вас найдёт своё призвание, избрав достойный путь, который станет основой для будущих свершений на благо Абхазии.

Республика гордится своими молодыми гражданами и всегда будет поддерживать ваши стремления к знаниям, созиданию и служению Отечеству.

В этот торжественный день желаю вам успешной сдачи экзаменов, уверенности в своих силах и смелости в покорении вершин.

Пусть ваша жизнь наполнится яркими событиями, победами, счастьем и процветанием!» – говорится в поздравлении главы государства.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 22 мая 2025 15:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАГРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ ВЛАДИМИР ДЕЛБА: «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – ЭТО СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ЗАПОМИНАЕТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.