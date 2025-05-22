ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. В школах Абхазии прозвенел последний звонок. Президент Бадра Гунба обратился к выпускникам республики.
«Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с окончанием школы — знаменательным этапом, открывающим новые горизонты! Сегодня вы стоите на пороге увлекательного пути к знаниям и самореализации.
Этот рубеж символизирует начало нового жизненного этапа, полного возможностей для профессионального роста и личностного развития.
Уверен, что каждый из вас найдёт своё призвание, избрав достойный путь, который станет основой для будущих свершений на благо Абхазии.
Республика гордится своими молодыми гражданами и всегда будет поддерживать ваши стремления к знаниям, созиданию и служению Отечеству.
В этот торжественный день желаю вам успешной сдачи экзаменов, уверенности в своих силах и смелости в покорении вершин.
Пусть ваша жизнь наполнится яркими событиями, победами, счастьем и процветанием!» – говорится в поздравлении главы государства.