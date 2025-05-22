ВЛАДИМИР ДЕЛБА: «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – ЭТО СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ЗАПОМИНАЕТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил выпускников школ Абхазии с последним звонком. В поздравлении говорится:
«Дорогие выпускники! Последний звонок – это событие, которое запоминается на всю жизнь. Позади 11 лет школьной жизни. Вы получили знания, необходимые для дальнейшего продолжения учебы. Страна нуждается в профессиональных кадрах и рассчитывает на вас.
Не сомневаюсь, что вы успешно сдадите выпускные экзамены и успешно продолжите учебу, получая новые знания в высших учебных заведениях.
Уважаемые учителя!
Огромен ваш труд в воспитании и образовании подрастающего поколения. Уверен, что они будут достойны ваших усилий.
Поздравляя выпускников с новым этапом в жизни, Делба пожелал им здоровья, счастья, мирного неба.
«Ставьте высокие цели и настойчиво идите к новым вершинам», – напутствовал премьер-министр.