ВЛАДИМИР ДЕЛБА: «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – ЭТО СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ЗАПОМИНАЕТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Владимир Делба поздравил выпускников школ Абхазии с последним звонком. В поздравлении говорится:

«Дорогие выпускники! Последний звонок – это событие, которое запоминается на всю жизнь. Позади 11 лет школьной жизни. Вы получили знания, необходимые для дальнейшего продолжения учебы. Страна нуждается в профессиональных кадрах и рассчитывает на вас.

Не сомневаюсь, что вы успешно сдадите выпускные экзамены и успешно продолжите учебу, получая новые знания в высших учебных заведениях.

Уважаемые учителя!

Огромен ваш труд в воспитании и образовании подрастающего поколения. Уверен, что они будут достойны ваших усилий.

Поздравляя выпускников с новым этапом в жизни, Делба пожелал им здоровья, счастья, мирного неба.

«Ставьте высокие цели и настойчиво идите к новым вершинам», – напутствовал премьер-министр.