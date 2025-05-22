ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ВРУЧИЛИ ПО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе посетил 10-ую Горскую школу им. Н. Лакоба, в которой трое выпускников – Анна Авидзба, Наала Бжания, Алиса Бутба претендуют на «золотую» медаль. От имени главы Администрации Сухума им вручили по 50 тысяч рублей.
Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба поздравлял выпускников средней школы №3 им. Ю. Воронова.
Начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда Таркил уточнила, что в столице выпускников одиннадцатых классов в 2025 году – 542. Девятые классы в 2025 году окончили 895 человек. Общий контингент 15-ти школ столицы – 9 441 учащихся.
«С первого класса во второй перешли 843 учащихся. Начинаем принимать документы будущих первоклассников, думаем, столько же детей будет», – сказала она.
Государственные экзамены для выпускников начнутся с 27 мая. Первым будет письменная работа (изложение с элементами сочинения) по родному языку.
Завершаются все экзамены в июне. Затем состоится торжественная церемония выдачи аттестатов и городской бал.
В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, трое из них – кандидаты на золотую медаль.
Из первых классов выпустились более 2500 учеников.