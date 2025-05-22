ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ВРУЧИЛИ ПО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ . Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе посетил 10-ую Горскую школу им. Н. Лакоба, в которой трое выпускников – Анна Авидзба, Наала Бжания, Алиса Бутба претендуют на «золотую» медаль. От имени главы Администрации Сухума им вручили по 50 тысяч рублей. ​

Заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба поздравлял выпускников средней школы №3 им. Ю. Воронова.

Начальник Управления образования Администрации города Сухум Астанда Таркил уточнила, что в столице выпускников одиннадцатых классов в 2025 году – 542. Девятые классы в 2025 году окончили 895 человек. Общий контингент 15-ти школ столицы – 9 441 учащихся.

«С первого класса во второй перешли 843 учащихся. Начинаем принимать документы будущих первоклассников, думаем, столько же детей будет», – сказала она.

Государственные экзамены для выпускников начнутся с 27 мая. Первым будет письменная работа (изложение с элементами сочинения) по родному языку.

Завершаются все экзамены в июне. Затем состоится торжественная церемония выдачи аттестатов и городской бал.

В этом году школы Абхазии окончили 1889 человек, трое из них – кандидаты на золотую медаль.

Из первых классов выпустились более 2500 учеников.