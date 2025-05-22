В ДОМЕ ВЕТЕРАНА УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Управление капитального строительства завершило работу по установке новых окон и дверей в доме ветерана Великой Отечественной войны Ипполита Гаделия, проживающего в Галском районе. Недавно в доме ветерана был пожар.
Дом восстановили, но не полностью. Среди основных нужд были окна и входные двери.
В начале мая, поздравляя ветерана с Днём Победы, начальник УКС Демир Гамисония пообещал оказать Ипполиту Гаделия помощь.
Таким образом, 19 мая все работы были завершены, сообщает пресс-служба УКС.