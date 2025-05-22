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Абхазия Информ

В ДОМЕ ВЕТЕРАНА УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

Новости Четверг, 22 мая 2025 15:55
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В ДОМЕ ВЕТЕРАНА УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Управление капитального строительства завершило работу по установке новых окон и дверей в доме ветерана Великой Отечественной войны Ипполита Гаделия, проживающего в Галском районе. Недавно в доме ветерана был пожар.

Дом восстановили, но не полностью. Среди основных нужд были окна и входные двери.

В начале мая, поздравляя ветерана с Днём Победы, начальник УКС Демир Гамисония пообещал оказать Ипполиту Гаделия помощь.

Таким образом, 19 мая все работы были завершены, сообщает пресс-служба УКС.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 22 мая 2025 15:58

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