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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ МЕСТНЫХ РЫБАКОВ

Новости Четверг, 22 мая 2025 15:58
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СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ МЕСТНЫХ РЫБАКОВ

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии спасли местных рыбаков в акватории Гулрыпшского района. ЧП произошло на значительном удалении от берега – у рыбацкой лодки заглох двигатель. Высокая волна и течение уносили маломерное судно все дальше от берега.

Рыбаки обратились за помощью к спасателям. Сотрудники ГИМС прибыли на место происшествия и отбуксировали потерпевших бедствие в Сухум.

Никто из рыбаков не пострадал.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 22 мая 2025 16:03

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