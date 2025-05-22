СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ МЕСТНЫХ РЫБАКОВ
Новости Четверг, 22 мая 2025 15:58
Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии спасли местных рыбаков в акватории Гулрыпшского района. ЧП произошло на значительном удалении от берега – у рыбацкой лодки заглох двигатель. Высокая волна и течение уносили маломерное судно все дальше от берега.
Рыбаки обратились за помощью к спасателям. Сотрудники ГИМС прибыли на место происшествия и отбуксировали потерпевших бедствие в Сухум.
Никто из рыбаков не пострадал.