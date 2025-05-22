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Абхазия Информ

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСАНСАМБЛЯ «АБАЗА»

Новости Четверг, 22 мая 2025 16:03
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСАНСАМБЛЯ «АБАЗА»

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. 25 мая состоится отчетный концерт Государственного детского хореографического ансамбля «Абаза» - неоднократного лауреата и победителя фольклорного конкурса Абхазии «Адзыхь», обладателя Гран-при конкурса «Золотая лань», четырехкратного лауреата и многократного обладателя Гран-при межрегионального фестиваля «Рождественские звезды» в г. Сочи.

«Абаза» также лауреат международного конкурса «Village» во Франции (2004), лауреат I степени IV Международного фестиваля «Друзья Болгарии» (2004), лауреат Международного конкурса «Праздник музыки» в г. Прага (2006), обладатель Диплома лауреата I степени фестиваля «Новогодняя елка» в Стокгольме (2007), лауреат фестиваля «Встречи с детьми Финляндии» (2007), дипломант фестиваля в Парижском Диснейленде «Магия музыки и танца» (2007 г., Франция), участник фестиваля Кавказских народов за рубежом (2007 г., Турция), дипломанты Международного фестиваля «Танец длиною в жизнь» (2006 г., 2007 г., Сочи).

Сегодня репертуар ансамбля разнообразен: абхазские танцы, танцы народов мира, а также классические и эстрадные постановки. 

Художественный руководитель ансамбля – заслуженная артистка Республики Абхазия Циала Чкадуа.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 22 мая 2025 16:06

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