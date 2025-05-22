В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ПИЦУНДСКОГО ХРАМА ОТКРЫТ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН
Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Открыт ежегодный концертный сезон в Государственном концертном зале Пицундского храма. До конца месяца желающие смогут услышать музыку от периода барокко до XX века в исполнении органиста, заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
Сезон в органном зале Пицундского храма ежегодно длится до половины октября.
В программе: классика, неоклассика, саундтреки из кинофильмов.
Билеты можно приобрести на сайте: https://ticketme.biz/activities/01JRJ05XGQTQ4AHRJYHB5KZGGN?eventId=01JRJ0EHJPZGPNVX21BFX6CQRZ
Если вам на почту не пришло подтверждение о приобретении билета, но заказ вами оплачен, обратитесь по номеру +7(940)709-22-22 (WhatsApp)
Телефон для справок: +79407431414.