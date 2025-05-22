 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ПИЦУНДСКОГО ХРАМА ОТКРЫТ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН

Новости Четверг, 22 мая 2025 16:07
Оцените материал
(0 голосов)
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ПИЦУНДСКОГО ХРАМА ОТКРЫТ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Открыт ежегодный концертный сезон в Государственном концертном зале Пицундского храма. До конца месяца желающие смогут услышать музыку от периода барокко до XX века в исполнении органиста, заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.

Сезон в органном зале Пицундского храма ежегодно длится до половины октября.

В программе: классика, неоклассика, саундтреки из кинофильмов.

Билеты можно приобрести на сайте: https://ticketme.biz/activities/01JRJ05XGQTQ4AHRJYHB5KZGGN?eventId=01JRJ0EHJPZGPNVX21BFX6CQRZ

Если вам на почту не пришло подтверждение о приобретении билета, но заказ вами оплачен, обратитесь по номеру +7(940)709-22-22 (WhatsApp)

Телефон для справок: +79407431414.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 22 мая 2025 16:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСАНСАМБЛЯ «АБАЗА» В РУСДРАМЕ ПОСТАВЯТ ПЬЕСУ ПО РОМАНУ АГАТЫ КРИСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.