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Абхазия Информ

В РУСДРАМЕ ПОСТАВЯТ ПЬЕСУ ПО РОМАНУ АГАТЫ КРИСТИ

Новости Четверг, 22 мая 2025 16:09
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В РУСДРАМЕ ПОСТАВЯТ ПЬЕСУ ПО РОМАНУ АГАТЫ КРИСТИ

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Пьесу «Мышеловка» по роману Агаты Кристи поставят в РУСДРАМе, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор театра Ираклий Хинтба.

«Мышеловка» – первый детектив в репертуаре театра. Для работы над ней в Абхазию приехали петербургский режиссер Андрей Сидельников и художник Илья Кутянский.

«Мы рассчитываем на кассовый хит, лидер зрительских симпатий. Это потрясающая пьеса с лихо закрученным действием, яркими персонажами, комедийными моментами и ошеломляющими поворотами сюжета», – написал Хинтба.

Премьера состоится 20 и 21 июня, билеты уже в продаже.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 22 мая 2025 16:12

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