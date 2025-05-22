В РУСДРАМЕ ПОСТАВЯТ ПЬЕСУ ПО РОМАНУ АГАТЫ КРИСТИ
Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Пьесу «Мышеловка» по роману Агаты Кристи поставят в РУСДРАМе, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор театра Ираклий Хинтба.
«Мышеловка» – первый детектив в репертуаре театра. Для работы над ней в Абхазию приехали петербургский режиссер Андрей Сидельников и художник Илья Кутянский.
«Мы рассчитываем на кассовый хит, лидер зрительских симпатий. Это потрясающая пьеса с лихо закрученным действием, яркими персонажами, комедийными моментами и ошеломляющими поворотами сюжета», – написал Хинтба.
Премьера состоится 20 и 21 июня, билеты уже в продаже.