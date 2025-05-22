ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ГАГРЕ
Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба побывали в отделе технической ортопедии Республиканского реабилитационного центра в Гагре.
Главврач центра Валерий Авидзба рассказал о работе медучреждения, о проблемах, с которыми сталкиваются при изготовлении протезов.
В последние годы из-за санкций есть трудности с приобретением расходных материалов. Вице-президент и премьер-министр обещали, что выход из сложившейся ситуации будет найден.
Затем Беслан Бигвава и Владимир Делба пообщались с инвалидами Отечественной войны народа Абхазии, проходящими лечение в Республиканском реабилитационном центре. Они отметили, что приехали по поручению президента.
Ветераны рассказали о бытовых условиях проживания, лечении и обеспечении медикаментами.
Владимир Делба отметил, что главной задачей является получение инвалидами войны всей необходимой помощи в самом реабилитационном центре.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.