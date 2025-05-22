 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ГАГРЕ

Новости Четверг, 22 мая 2025 16:14
Оцените материал
(0 голосов)
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ГАГРЕ

Сухум. 22 мая 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Беслан Бигвава и премьер-министр Владимир Делба побывали в отделе технической ортопедии Республиканского реабилитационного центра в Гагре.

Главврач центра Валерий Авидзба рассказал о работе медучреждения, о проблемах, с которыми сталкиваются при изготовлении протезов.

В последние годы из-за санкций есть трудности с приобретением расходных материалов. Вице-президент и премьер-министр обещали, что выход из сложившейся ситуации будет найден.

Затем Беслан Бигвава и Владимир Делба пообщались с инвалидами Отечественной войны народа Абхазии, проходящими лечение в Республиканском реабилитационном центре. Они отметили, что приехали по поручению президента.

Ветераны рассказали о бытовых условиях проживания, лечении и обеспечении медикаментами.

Владимир Делба отметил, что главной задачей является получение инвалидами войны всей необходимой помощи в самом реабилитационном центре.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 22 мая 2025 16:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В РУСДРАМЕ ПОСТАВЯТ ПЬЕСУ ПО РОМАНУ АГАТЫ КРИСТИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.