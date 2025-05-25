ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ АБХАЗИИ ПИВО В ОБМЕН НА МИМОЗУ

Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ . Торговые отношения между Южной Осетией и Абхазией могут включать товарный обмен воды и пива на цитрусы и мимозу. Соглашение о беспошлинной торговле между республиками планируется заключить в ходе Кавказского инвестиционного форума 25-27 мая или Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18-21 июня 2025 года.

Южная Осетия готова поставлять соседу по региону «прекрасную воду и холодное пиво», отмеченное рядом международных премий. Востребованными могут оказаться осетинские природный камень и уникальный светлый бук, которому нет равных в мире.

Абхазия может поделиться цитрусовыми и мимозой к 8 марта.