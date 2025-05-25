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Абхазия Информ

АВИАРЕЙСЫ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ МОГУТ СТАТЬ ЕЖЕДНЕВНЫМИ

Новости Воскресенье, 25 мая 2025 15:05
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АВИАРЕЙСЫ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ МОГУТ СТАТЬ ЕЖЕДНЕВНЫМИ

Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ. Из Нижнего Новгорода в столицу Абхазии теперь можно будет улететь в любой день недели. Соответствующий приказ был подписан 21 мая и опубликован на официальном сайте Росавиации. Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение на ежедневные рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум. Право на выполнение регулярных перелетов получила авиакомпания «Икар».

Напомним, прямые рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом были запущены 13 мая. Авиарейс из Нижнего Новгорода торжественно встретили водным салютом, а пассажиров лично поприветствовал мэр Сухума. Изначально старт планировался на неделю раньше – 6 мая, однако запуск был отложен из-за временного закрытия аэропорта Нижнего Новгорода.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 мая 2025 15:12

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