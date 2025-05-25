АВИАРЕЙСЫ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМ МОГУТ СТАТЬ ЕЖЕДНЕВНЫМИ

Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ. Из Нижнего Новгорода в столицу Абхазии теперь можно будет улететь в любой день недели. Соответствующий приказ был подписан 21 мая и опубликован на официальном сайте Росавиации. Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение на ежедневные рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум. Право на выполнение регулярных перелетов получила авиакомпания «Икар».