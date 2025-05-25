ЗАДЕРЖАН ВНЕДОРОЖНИК С ПАРТИЕЙ КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ . Согласно поступившей оперативной информации из Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю о возможном ввозе контрабандного товара сотрудники таможенного поста МАПП Адлер задержали автомобиль MERСEDES-BENZ GL, прибывший из Абхазии. Транспортное средство направили на осмотр с применением МИДК, в результате которого был обнаружен сокрытый товар.

«В разных местах автомобиля: под капотом, под сидениями, за сидениями, в нишах задних крыльев колес, под обшивкой были обнаружены блоки с сигаретами иностранного производства, – рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Олег Ежов. – Доступ к табачной продукции стал возможен после демонтажа тайников».

С сокрытием от таможенного контроля пытались провезти 1530 пачек (30 600 штук) сигарет марки ««CHAPMAN», произведенных в Германии. Табачная продукция перевозилась без российских акцизных марок и обязательной маркировки средствами идентификации.

Сигареты и автомобиль, использованный для незаконной перевозки, изъяты. Согласно проведенной экспертизе, стоимость всей партии табачных изделий составила порядка 300 тысяч рублей, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, проводится расследование.