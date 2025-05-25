Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ . 22 мая во всех школьных учреждениях прозвенел последний звонок. Это радостное событие некоторые наши выпускники решили отметить агрессивной ездой.

В результате неподчинения сотрудникам Госавтоинспекции, грубого игнорирования на требование остановиться на посту ДПС, в Очамчырском районе были задержаны и поставлены на штрафстоянку более десяти автомобилей. В Гагре сотрудники изъяли семь машин, которыми управляли несовершеннолетние водители, в Афоне на штрафстоянку поставлены три автомобиля по той же причине.

Ранее они двигались кортежем по республиканской трассе, нарушая правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации.

Все водители управляли транспортом без удостоверения, большинство из них были несовершеннолетними.

УГАИ республики призывает родителей проявить свою гражданскую зрелость, усилить контроль за своими детьми – не давать своим несовершеннолетним чадам автомобиль. Ни один праздник не стоит рисков, которые может создать на дороге неопытный подросток.

Помните, что от вашей минутной слабости или халатности могут пострадать как жизнь, так и здоровье ваших детей и других участников дорожного движения.

В связи с вышеизложенным, УГАИ МВД усилит работу в период проведения «выпускных вечеров».