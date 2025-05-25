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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРОР ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Новости Воскресенье, 25 мая 2025 15:46
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ГЕНПРОКУРОР ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба провел расширенное рабочее совещание с участием начальников управлений и отделов Генеральной прокуратуры, заместителя генпрокурора – и.о. военного прокурора, прокуроров районов, города Сухум и приравненных к ним специализированных прокуратур.

В ходе совещания была заслушана информация о состоянии текущих дел в республике, уголовных дел и процессуальных проверок, обсудил кадровые вопросы.

По результатам рабочего совещания Агрба были даны поручения о предоставлении информационных справок по резонансным делам, об усилении надзора по направлениям деятельности.

Генеральный прокурор взял под личный контроль ход расследования уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 мая 2025 15:51

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