ГЕНПРОКУРОР ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба провел расширенное рабочее совещание с участием начальников управлений и отделов Генеральной прокуратуры, заместителя генпрокурора – и.о. военного прокурора, прокуроров районов, города Сухум и приравненных к ним специализированных прокуратур.
В ходе совещания была заслушана информация о состоянии текущих дел в республике, уголовных дел и процессуальных проверок, обсудил кадровые вопросы.
По результатам рабочего совещания Агрба были даны поручения о предоставлении информационных справок по резонансным делам, об усилении надзора по направлениям деятельности.
Генеральный прокурор взял под личный контроль ход расследования уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс.
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