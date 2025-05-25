ГЕНПРОКУРОР ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ . Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба провел расширенное рабочее совещание с участием начальников управлений и отделов Генеральной прокуратуры, заместителя генпрокурора – и.о. военного прокурора, прокуроров районов, города Сухум и приравненных к ним специализированных прокуратур.

В ходе совещания была заслушана информация о состоянии текущих дел в республике, уголовных дел и процессуальных проверок, обсудил кадровые вопросы.

По результатам рабочего совещания Агрба были даны поручения о предоставлении информационных справок по резонансным делам, об усилении надзора по направлениям деятельности.

Генеральный прокурор взял под личный контроль ход расследования уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс.