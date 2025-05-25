РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГАЮТ АБХАЗИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Сухум. 25 мая 2025. Абхазия-Информ . Группа экспертов из российских компаний – «Техническая инспекция ЕЭС», «Россети» и «АтомЭнергоСбыт» – проводит рабочий визит в Абхазию. Совместно с абхазскими энергетиками они обследовали ключевые объекты энергосистемы республики, сообщили в Минэнерго Абхазии.

В ходе осмотров были обозначены приоритетные направления работы:

▫️ проведение технической диагностики наиболее уязвимых и критически важных участков;

▫️ разработка долгосрочной стратегии восстановления и развития инфраструктуры;

▫️ меры по повышению надёжности линий электропередачи;

▫️ оценка степени износа трансформаторных подстанций, фидеров и опор.

Визит российских специалистов – это не просто обмен опытом, а реальный шаг к системному обновлению энергетики Абхазии. Такая поддержка даёт возможность выстроить надёжную и устойчивую энергосистему, которая сможет обеспечивать не только текущие потребности, но и рост экономики в будущем.

Совместная работа с ведущими энергетическими структурами России отражает высокий уровень доверия и подтверждает стратегический характер двустороннего сотрудничества.