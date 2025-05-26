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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Новости Понедельник, 26 мая 2025 13:14
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БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. На полях Кавказского инвестиционного форума состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунба и заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.

Бадра Гунба принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме, который открылся 25 мая в Минеральных Водах. В составе делегации вице-премьер Джансух Нанба, министр энергетики Батал Мушба, министр экономики Теймураз Миквабия.

На стенде Абхазии центральное место занимает экспозиция Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, представляющая ключевые инвестиционные возможности страны.

Также на стенде представлена продукция абхазских производителей.

Главная тема Форума: «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее».

В деловой программе форума участвуют руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, СМИ, молодежного и научного сообществ.

Форум является площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах.

Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке правительства и Минэкономразвития РФ.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 26 мая 2025 13:17

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