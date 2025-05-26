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Абхазия Информ

КОНСТАНТИН ТАРБА НАЗНАЧЕН ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Новости Понедельник, 26 мая 2025 13:18
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КОНСТАНТИН ТАРБА НАЗНАЧЕН ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба представил коллективу нового заместителя. Им стал 38-летний Константин Тарба.

«Константин Даурович новый человек в Администрации города, в течение месяца трудился в должности внештатного помощника главы. Принято решение назначить его моим заместителем, он будет курировать систему городского коммунального хозяйства и все, что связано с городским строительством. Прошу оказать максимальное содействие всем, кто будет непосредственно с ним контактировать. Константин Тарба строитель по образованию, с большим опытом работы, в том числе в государственных строительных структурах. У нас есть позитивные дела в этом направлении, думаю, его опыт даст результат. Желаем успехов в работе», – сказал Тимур Агрба.

Константин Тарба в свою очередь поблагодарил за доверие и подчеркнул, что приложит максимум усилий в работе на благо города и горожан.

«Тимур Михайлович задал высокую планку. Я со своей стороны, вместе со всеми вами, приложу максимум усилий, чтобы сделать наш город лучше, краше, добрее, зеленее. Будем работать!» – сказал Константин Тарба, обращаясь к коллективу столичной Администрации.

***

Константин Тарба родился 24 мая 1987 году в Сухуме.

В 2004 году на «серебряную медаль» окончил сухумскую среднюю школу №4 им. Д. Гулиа.

В 2009 году окончил Ростовский государственный строительный университет, факультет «промышленное и гражданское строительство»

В 2017 году прошел обучение в магистратуре «управление финансами» в Ростовском государственном университете.

Трудовую деятельность начал с должности разнорабочего – 2009-2010 разнорабочий УП «Сухумстрой» ГК «Апсныргылара»;

2010-2011 г. – мастер УП «Сухумстрой» ГК «Апсныргылара»;

2011-2012 г. – производитель работ УП «Сухумстрой» ГК «Апсныргылара»;

2012-2014 г. – начальник участка УП «Сухумстрой» ГК «Апсныргылара»;

2014-2015 г. – заместитель генерального директора в ГК «Апсныргылара»;

2015-2016 г. – генеральный директор ГП «Абхазберегозащита»;

2016-2019 г. – генеральный директор в ООО «Донэлитстрой»;

2019-2025 г. – генеральный директор в ООО «Главстрой»;

С 26 мая 2025 года – заместитель главы Администрации города Сухум.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 26 мая 2025 13:25

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