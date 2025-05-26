О ПАМЯТИ, КУЛЬТУРЕ И ИСТОРИИ

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ . В разных уголках Абхазии на фасадах школ созданы уникальные работы ростовских художников Фонда инновационного развития образования и науки.

В Пицунде, на фасаде школы №1, появился мурал с образом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Работа приурочена к 80-летию со дня его рождения и стала знаком уважения к его роли в становлении государства.

В Лыхны, в Бамборской средней школе им. Б. Г. Тарба, изображен мурал «Год Победы над фашизмом», с портретами абхазских героев Великой Отечественной, размещёнными в цифрах «1945».

В Очамчыре – «Неизвестный солдат» с ребёнком на руках. Это вечный и трогательный символ памяти и защиты.

В Гале, в средней школе №2, художники изобразили «Танец Победы и Единства». Сюжет предложен самими детьми в рамках конкурса «Грани творчества».

В Тамыше, в школе им.Д.И. Гулиа, увековечен портрет Героя Советского Союза Варлама Габлия, уроженца села.

В Гудауте, в средней школе №3, на фасаде расположены образы первых абхазских лётчиков Мери Авидзба и Виктора Аргуна.

В селе Джирхва, в школе им. В. К. Харазия, создан портрет Владимира Харазия, Героя Советского Союза. Родные героя отметили поразительное сходство.

В Ткуарчале, в школе №5 – сцена «Мать и сын», основанная на реальной истории разведчика Алексея Аршба, погибшего во время войны.

В Гулрыпше, в школе им. Д. Бигвава, создана композиция «Знамя Победы», посвящённая водружению знамени над Рейхстагом, с отсылкой к судьбе Мелитона Кантария, жившего в Абхазии после войны.

В Хыпста, на фасаде школы им. О. Е. Чанба, нарисован образ с Мамаева кургана, сквозь облака вырывается голубь с ветвью мира, что является символ надежды и будущего.

Эти муралы не только украшают стены и создают уникальный вид города или поселка, но и становятся частью живой памяти, доступной каждому школьнику и всем, кто живет здесь.

Муралы созданы при поддержке российского Фонда президентских грантов.