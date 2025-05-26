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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР СВИНУХОВ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

Новости Понедельник, 26 мая 2025 18:57
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АЛЕКСАНДР СВИНУХОВ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. Врач-нейрохирург Республиканской больницы Александр Васильевич Свинухов удостоен ведомственной медали «За вклад в развитие Отечественной медицины». Награду вручили в честь его 70-летия – за многолетний безупречный труд, профессионализм и преданность делу.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба лично вручил медаль и отметил: «Ваш вклад в развитее здравоохранения Республики Абхазия трудно переоценить. Хочу выразить искренние слова благодарности, и поздравить вас с юбилеем. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия».

И.о. главного врача Республиканской больницы Эрик Хатхва также поздравил юбиляра, вручив благодарственное письмо и памятный подарок.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 26 мая 2025 19:14

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