АЛЕКСАНДР СВИНУХОВ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. Врач-нейрохирург Республиканской больницы Александр Васильевич Свинухов удостоен ведомственной медали «За вклад в развитие Отечественной медицины». Награду вручили в честь его 70-летия – за многолетний безупречный труд, профессионализм и преданность делу.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба лично вручил медаль и отметил: «Ваш вклад в развитее здравоохранения Республики Абхазия трудно переоценить. Хочу выразить искренние слова благодарности, и поздравить вас с юбилеем. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия».
И.о. главного врача Республиканской больницы Эрик Хатхва также поздравил юбиляра, вручив благодарственное письмо и памятный подарок.