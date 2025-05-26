ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники Новоафонского отдела милиции Гудаутского РОВД изъяли сильнодействующее наркотическое средство «метадон» у жителя с. Яштуха Касландзия Артема Беслановича, 1995 г.р.
Гражданин Касландзия был задержан в результате оперативно-профилактических мероприятий в г. Новый Афон. По факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере без цели сбыта в отношении задержанного по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.
Суд Гудаутского района отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Касландзия, последний помещен под домашний арест сроком на 2 месяца. Расследование проводит следственный отдел Гудаутского РОВД.
Об этом сообщает сайт МВД.