ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Гражданин Касландзия был задержан в результате оперативно-профилактических мероприятий в г. Новый Афон. По факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере без цели сбыта в отношении задержанного по ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.

Суд Гудаутского района отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Касландзия, последний помещен под домашний арест сроком на 2 месяца. Расследование проводит следственный отдел Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.