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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ

Новости Понедельник, 26 мая 2025 19:20
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с председателем Государственного внебюджетного фонда социального страхования и охраны труда Бакуром Бебия.

Председатель Фонда отметил, что за последние три года доходная часть фонда перевыполняется и в 2025 году такая динамика сохраняется.

«На первый квартал 2025 года мы идём в плюсе на 15 миллионов рублей по отношению к предыдущему году. После повышения уровня заработных плат в нашей стране, соответственно, и расходная часть по пособиям тоже увеличилась. В этом году мы впервые за все годы повысили размеры пособий по временной нетрудоспособности – до 22 000 рублей; по беременности и родам – до 30 000 рублей в месяц. В прошлом году были повышены размеры пособий единовременных выплат. Выплаты по рождению ребёнка для работающих родителей были повышены с 22 000 до 27 000 рублей, по рождению ребёнка для неработающих родителей – до 22 000 рублей. Стоит учитывать, что такой вид пособия, как по рождению ребенка для неработающих родителей у нас не поддерживается страховыми взносами, но мы изыскали средства и изыщем в будущем средства для поддержания этой части наших граждан», – сказал Бакур Бебия.

Фондом реализуется программа по отдыху детей в детском лагере.

«Это не только отдых, но и образовательный отдых для детей. Такого у нас не было раньше – с углублённым изучением абхазского языка, проводят различные мероприятия, культурная программа очень насыщенная. Раньше этот отдых оплачивался 50 на 50 или 70 на 30 – то есть, родители или профсоюз оплачивали дополнительную сумму, но мы последние годы оплачиваем все 100% стоимости отдыха детей. Все расходы Фонд взял на себя», – сказал Бебия.

Премьер-министр отметил, что оздоровительный отдых детей – очень важная позиция: «Уже на протяжении нескольких лет этот проект реализуются. Мы надеемся, что он получит хорошие отзывы».

«Мы поддерживаем социальную политику нашего государства и делаем всё возможное для того, чтобы граждане почувствовали заботу государства», – отметил Бебия.

Владимир Делба отметил, что доходы фонда позволяют принимать дополнительные решения по индексации размеров отдельных социальных выплат. «Эта тенденция наметилась уже не первый год. В 2023 году было принято решение об индексации и с 2024 года социальные пособия, соответственно, по отдельным позициям выросли до 22 000 рублей. Индексация размеров отдельных социальных выплат должны происходить не только в Фонде социального страхования и охраны труда, по возможности, это надо делать и в других фондах. Ждём от вас предложений, связанных с индексацией», - сказал премьер-министр.

Владимир Делба отметил, что приоритетными вопросами для правительства являются оказание социальной помощи гражданам.

«Фонд социального страхования является важнейшим финансовым институтом, отвечающим за главные приоритетные направления социальной политики нашего государства», – сказал премьер-министр.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 26 мая 2025 19:27

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