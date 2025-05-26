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Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТ «МЕТАДОН»

Новости Понедельник, 26 мая 2025 19:28
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НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТ «МЕТАДОН»

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники оперативного подразделения т/п «Псоу», совместно с сотрудниками УУР МВД и ОУР УВД по Гагрскому району, в зоне таможенного контроля по направлению «импорт», был досмотрен и задержан гражданин Республики Абхазия Сабекия Инал Иналович, 16.12.1999 года рождения, зарегистрированный по адресу: пос. Агудзера, ул. Курчатова, д.25, кв.28.

Гражданин Сабекия собственноручно выдал бумажный сверток, внутри которого содержалось белое кристаллообразное вещество. Данный сверток был изъят и направлен на экспертизу.

Согласно заключению ЭКЦ МВД РА от 17.05.2025 г., представленное на исследование вещество является наркотическим средством «Метадон», масса средства составляет 1,198 г.

Гражданин Сабекия И.И. задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району. Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД РА для принятия процессуального решения.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 26 мая 2025 19:30

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