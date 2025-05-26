АБХАЗСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства прошло рассмотрение и отбор проектов, поданных на рассмотрение конкурсной комиссии для участия в программе «Развитие сельского хозяйства Абхазии в 2025 году».
На повестке дня у конкурсной комиссии стояло два основных вопроса:
– рассмотрение и отбор проектов по районам Абхазии;
– утверждение конкурсной документации на объявление конкурса на поставку товаров для реализации проектов, одобренных конкурсной комиссии в рамках программы.
Также министр отметил, что на рассмотрение в министерство было подано 487 проектов на сумму более 292 млн. руб., что превышает выделенный лимит, в связи с чем перед комиссией стоит сложный выбор отбора.
Таким образом по районам Абхазии на рассмотрение было подано:
Гагрский район – 11 проектов на сумму 7 946 250 руб.;
Гудаутский район – 152 проекта на сумму 79 685 861 руб.;
Сухумский район – 42 проекта на сумму 29374 208 руб.;
Гулрыпшский район – 20 проектов на сумму 13 589 700 руб.;
Очамчырский район – 213 проектов на сумму 124 181 219 руб.;
Ткуарчалский район – 35 проектов на сумму 23 721 224 руб.;
Галский район – 14 прокатов на сумму 14 402 999 руб.
По словам секретаря комиссии Теваза Ачба не соответствуют заявленным требованиям для участия в программе 40 проектов на сумму 24 734 450 руб. Таким образом на комиссию вынесено 447 проектов на сумму 269 млн. руб.
Комиссия одобрила проекты на 130 миллионов рублей.
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