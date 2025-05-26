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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Новости Понедельник, 26 мая 2025 19:49
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АБХАЗСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства прошло рассмотрение и отбор проектов, поданных на рассмотрение конкурсной комиссии для участия в программе «Развитие сельского хозяйства Абхазии в 2025 году».

На повестке дня у конкурсной комиссии стояло два основных вопроса:

– рассмотрение и отбор проектов по районам Абхазии;

– утверждение конкурсной документации на объявление конкурса на поставку товаров для реализации проектов, одобренных конкурсной комиссии в рамках программы.

Также министр отметил, что на рассмотрение в министерство было подано 487 проектов на сумму более 292 млн. руб., что превышает выделенный лимит, в связи с чем перед комиссией стоит сложный выбор отбора.

Таким образом по районам Абхазии на рассмотрение было подано:

Гагрский район – 11 проектов на сумму 7 946 250 руб.;

Гудаутский район – 152 проекта на сумму 79 685 861 руб.;

Сухумский район – 42 проекта на сумму 29374 208 руб.;

Гулрыпшский район – 20 проектов на сумму 13 589 700 руб.;

Очамчырский район – 213 проектов на сумму 124 181 219 руб.;

Ткуарчалский район – 35 проектов на сумму 23 721 224 руб.;

Галский район – 14 прокатов на сумму 14 402 999 руб.

По словам секретаря комиссии Теваза Ачба не соответствуют заявленным требованиям для участия в программе 40 проектов на сумму 24 734 450 руб. Таким образом на комиссию вынесено 447 проектов на сумму 269 млн. руб.

Комиссия одобрила проекты на 130 миллионов рублей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 26 мая 2025 20:09

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