 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОСАВИАЦИЯ РАЗРЕШИЛА NORDWIND ЛЕТАТЬ ИЗ УФЫ В СУХУМ

Новости Понедельник, 26 мая 2025 20:11
Оцените материал
(0 голосов)
РОСАВИАЦИЯ РАЗРЕШИЛА NORDWIND ЛЕТАТЬ ИЗ УФЫ В СУХУМ

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. Росавиация выдала новые допуски российским авиакомпаниям на полеты в Абхазию из Казани, Уфы и Нальчика.

«Уфа – Сухум – «Северный ветер» – 7 раз в неделю – Ограничений нет – Выдать доступ», – говорится в документе ведомства.

Также в конце апреля минтранс РФ сообщал, что прорабатывается возможность полётов из Уфы в Сухум авиакомпаний «Икар» с 3 июня.

Ранее сообщалось, что Башкирия в этом году софинансирует 13 межрегиональных рейсов из Уфы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 26 мая 2025 20:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЕ ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТУРОПЕРАТОР ПРОДАЕТ ТУРЫ НА ПРЯМЫХ РЕЙСАХ В АБХАЗИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.