РОСАВИАЦИЯ РАЗРЕШИЛА NORDWIND ЛЕТАТЬ ИЗ УФЫ В СУХУМ

«Уфа – Сухум – «Северный ветер» – 7 раз в неделю – Ограничений нет – Выдать доступ», – говорится в документе ведомства.

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ . Росавиация выдала новые допуски российским авиакомпаниям на полеты в Абхазию из Казани, Уфы и Нальчика.

Также в конце апреля минтранс РФ сообщал, что прорабатывается возможность полётов из Уфы в Сухум авиакомпаний «Икар» с 3 июня.

Ранее сообщалось, что Башкирия в этом году софинансирует 13 межрегиональных рейсов из Уфы.