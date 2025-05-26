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Абхазия Информ

ТУРОПЕРАТОР ПРОДАЕТ ТУРЫ НА ПРЯМЫХ РЕЙСАХ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 26 мая 2025 20:13
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ТУРОПЕРАТОР ПРОДАЕТ ТУРЫ НА ПРЯМЫХ РЕЙСАХ В АБХАЗИЮ

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. 26 мая в системе бронирования туроператора Библио-Глобус появились туры в Абхазию с прямым перелетом. Авиакомпания iFly начнет выполнять ежедневные рейсы на Airbus A330 из аэропорта Шереметьево с 12 июня до 24 октября.

Ранее рейсы в Сухум из Москвы начали выполнять татарстанский перевозчик UVT-aero на 50-местных Bombardier CRJ-200, а из Нижнего Новгорода осуществляются рейсы на 100-местных Embraer «Икара». Однако именно iFly впервые за более чем 30 лет выйдет на абхазское направление с широкофюзеляжным самолетом. Один рейс сможет перевозить до 378 пассажиров, что предполагает значительный рост туристического потока.

С 18 по 20 мая более ста представителей туристических агентств и операторов собрались в подмосковном Tourdom Camp, чтобы обсудить текущие вопросы и возможные решения для турбизнеса. Билеты iFly в свободной продаже отсутствуют, все рейсы будет загружать Библио-Глобус. Тур на неделю с вылетом 12 июня стоит от 69-70 тыс. рублей, включая перелет, проживание в отеле «Страна души» (Сухум) на двоих и полный пансион.

Некоторые курорты в Абхазии, например, Гагра, находятся ближе к аэропорту Адлера, чем Сухум. Тем не менее, система бронирования показывает, что более 50 отелей доступны и в самом Сухуме, и туристы могут также посетить южные регионы республики.

По словам одного из авиаспециалистов, важно отметить, что аэропорт в Сухуме позволяет пилотам взлетать и садиться в двух направлениях, в отличие от сочинского. В советский период Сухум мог принимать до 5000 пассажиров в час и часто использовался в качестве запасного аэродрома в благоприятных метеоусловиях.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 26 мая 2025 20:15

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