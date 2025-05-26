ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦВЫПЛАТ :
Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. В Кабинете министров состоялось первое заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы, созданной во исполнение поручения президента Республики Абхазия. Группа занимается вопросами правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство Российской Федерации и являющимся получателями социальных выплат, в том числе пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также материнского (семейного) капитала.
В рамках заседания были рассмотрены ключевые направления работы:
– подготовка предложений по реализации организационно-правовых мер поддержки граждан;
– организация взаимодействия с компетентными органами Российской Федерации;
– формирование и систематизация сведений о гражданах Абхазии, привлечённых к ответственности в России за нарушение законодательства в сфере социального обеспечения.
Одним из первых решений межведомственной рабочей группы стало создание горячей линии, куда смогут обращаться граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Через неё можно будет получить консультацию и правовую помощь по вопросам, связанным с привлечением к ответственности на территории Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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