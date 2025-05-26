С 1 ИЮЛЯ 2025 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЕНСИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ

«Все обязательства перед нашими гражданами, которые мы взяли на себя с начала 2024 года мы выполнили, никаких задержек не было», – проинформировал председатель Пенсионного фонда.

С начала 2025 года по 1 мая 2025 года на выплату пенсий, пособий и доплат направлено 561 млн 671 тысяч рублей.

«Мы предварительно с вами обсуждали о том, как поэтапно нужно повышать размеры пенсий, либо доплат к пенсиям. Самая большая категория, которых может затронуть это повышение – это пенсионеры по возрасту – более восьми тысяч человек коснётся эта инициатива, – и инвалиды с детства. Это наша прямая задача – продолжить, как и в предыдущие годы, поэтапную индексацию размеров пенсионного обеспечения по наиболее уязвимым категориям. Все категории должны быть проиндексированы, но исходя из тех возможностей, которые у нас есть, мы должны это делать быстро. Жду от вас предложений, чтобы с первого июля текущего года проиндексировать и выплатить новые размеры пенсий», – сказал премьер-министр.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.