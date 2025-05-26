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Абхазия Информ

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ КАВКАЗСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА В МИНВОДАХ

Новости Понедельник, 26 мая 2025 22:50
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ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ КАВКАЗСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА В МИНВОДАХ

Сухум. 26 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках работы Кавказского инвестиционного форума президент Абхазии Бадра Гунба провёл серию встреч с представителями правительств российских регионов, представленных на форуме. Он подчеркнул стратегическую важность укрепления связей с субъектами Юга России.

В сопровождении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова глава государства ознакомился со стендами участников форума.

«Для Абхазии ключевым приоритетом остаётся всестороннее сотрудничество с братскими народами Юга России, с которыми нас объединяет общая история, культура и взаимное стремление к развитию», – сказал президент.

Бадра Гунба посетил стенды Юга России, Северного Кавказа и Южной Осетии, где были представлены товары местных предприятий.

Президент высоко оценил потенциал промышленного и аграрного секторов, выразив готовность к реализации совместных проектов.

Президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев в качестве почетных гостей приняли участие в открытии павильона «Кавказ. РФ».

На полях форума президент Абхазии дал эксклюзивное интервью старейшему информационному агентству России – ТАСС. В беседе были затронуты темы экономической интеграции, туристического сотрудничества и перспектив абхазо-российского взаимодействия.

Во второй половине дня экспозиционный стенд Республики Абхазия посетили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Их встретил президент Абхазии Бадра Гунба.

Вице-премьер Джинсух Нанба ознакомил высокопоставленных гостей с ключевыми инициативами. При этом уделяя особое внимание вопросу восстановления и развития международного аэропорта «Сухум» имени В.Г. Ардзинба.

Реконструкция аэропорта стала возможной благодаря поддержке Российской Федерации.

Второй день форума завершился пленарным заседанием, в котором принял участие президент Абхазии Бадра Гунба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 26 мая 2025 22:52

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