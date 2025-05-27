ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БАДРЫ ГУНБА ТАСС

Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ . Президент Республики Абхазия Бадра Гунба в рамках Кавказского инвестиционного форума дал развёрнутое интервью ТАСС, в котором обозначил ключевые приоритеты внутренней и внешней политики республики. Особый акцент глава государства делает на государственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры и расширение связей с Российской Федерацией.

Одним из главных аспектов гарантий безопасности Абхазии президент считает российское военное присутствие в Республике.

Гунба подчеркнул, что размещение седьмой российской военной базы и подразделений Пограничного управления ФСБ РФ на территории Абхазии остаётся важным фактором устойчивости и мира.

«Действительно, для нас очень важно продолжить взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации. На территории Республики Абхазия располагается седьмая военная база российская, находится погрануправление ФСБ России. Безусловно, нахождение этих подразделений на территории Абхазии – это дополнительная возможность сохранения мира и стабильности на территории Абхазии. Народ Абхазии высоко ценит и благодарит руководство Российской Федерации за принятое решение», – сказал Бадра Гунба.

По словам президента, власти республики находятся в постоянном контакте с российскими подразделениями на территории Абхазии.

«Я уверен в том, что их нахождение и дальше будет способствовать сохранению мира и стабильности», – добавил глава республики.

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Абхазия будет оставаться открытой как для инвесторов, продолжая по отдельности рассматривать предлагаемые для реализации проекты, так и постарается быть максимально прозрачной для граждан страны, чтобы они понимали, для чего эти проекты нужны. Об этом в интервью ТАСС сообщил Бадра Гунба.

«Я уверен, что мы каждый проект в отдельности готовы рассматривать, обсуждать с теми людьми, которые хотят инвестировать в нашу экономику. И в этом смысле мы будем максимально открыты и прозрачны как для инвесторов, так и для нашего общества, чтобы наши сограждане понимали, для чего те или иные проекты реализуются на территории Абхазии», – сказал президент.

Гунба напомнил, что за последние пять лет в экономику страны привлекли более 30 млрд рублей частных инвестиций. Кроме того, он отметил, что реализация новых инвестиционных проектов, прежде всего, помогает создавать благоприятные условия для развития экономики.

«Конечно же, без инвестиций ни одна экономика мира не справляется, тем более у нас есть определенные сложности в экономике. И, пользуясь такого рода возможностями, мы, конечно же, в первую очередь, создаем благоприятные условия для экономики собственной страны. В этом смысле мы продолжим реализацию проектов, связанных с привлечением инвестиций в абхазскую экономику», – добавил президент республики.

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Железнодорожный маршрут, который станет продолжением запущенной в мае электрички из Сириуса в Абхазию, соединит аэропорты Сочи и Сухума. Маршрут расширят в течение двух лет, заявил в интервью ТАСС президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

«С 1 мая возобновилось железнодорожное сообщение, пошла первая электричка из Сириуса до города Сухум. Надеемся, что мы расширим географию пребывания этой электрички, чтобы связать аэропорт в Сочи с аэропортом Сухума. Мы сейчас проговариваем с коллегами, будем заниматься реконструкцией инфраструктуры железнодорожных путей. Я думаю, что в течение полутора-двух лет мы соединим железнодорожным сообщением эти аэропорты», – сказал Гунба.

Президент Абхазии отметил, что также между РФ и Абхазией был реализован проект морского сообщения из Сочи в Сухум и Гагры, однако оно не пользовалось популярностью среди туристов из-за длительности маршрута, сложностей с процедурой прохождения согласования и погранпроверки. Поэтому акцент республики в настоящее время на железнодорожном и авиасообщении.

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География авиарейсов из России в Абхазию расширяется, в настоящее время идет работа над новыми направлениями, к которым проявляют интерес авиаперевозчики из РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Абхазия Бадра Гунба на полях Кавказского инвестиционного форума.

«Авиасообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия - это для нас приоритетное направление. География пребывания авиарейсов расширяется. Есть несколько авиакомпаний, которые проявляют активный интерес. Уже сегодня к нам летают самолеты из Москвы, Нижнего Новгорода, ряда других городов России. Я уверен, что уже ближе к концу года география будет расширяться», – сказал Гунба.

Президент Абхазии отметил, что сейчас аэропорт Сухума не нуждается в модернизации даже при условии роста числа авиакомпаний, желающих начать полеты в Абхазию, а также расширения географии полетов.

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Власти Абхазии рассчитывают на рост турпотока в 2025 году, в том числе за счет летнего отдыха, сообщил ТАСС Бадра Гунба.

«Главное для туриста – это возможность удобно добраться, в первую очередь, транспортные условия. Открытие аэропорта, реконструкция моста, открытие железнодорожного сообщения – все скажется в итоге увеличением количества турпотока в Абхазии. Говорить прогноз – вещь неблагодарная. По итогам летнего горного сезона мы, конечно же, подсчитаем фактическое количество пребывания. Но уверен, что количество отдыхающих увеличится по сравнению с предыдущими годами», – сказал он.

Гунба отметил, что Абхазия за последние несколько лет активно развивает свою инфраструктуру, в том числе туристическую и сельскохозяйственную: в стране открываются объекты размещения открываются, создаются предприятия. «Безусловно, все это благоприятно сказывается на увеличении численности и туристического потока», – пояснил он.

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Молодежь Абхазии должна чувствовать востребованность своих компетенций, для этого ведется изменение подходов при структурном формировании правительства страны, заявил ТАСС Бадра Гунба на Кавказском инвестиционном форуме.

В мае 2025 года на руководящие должности попали победители конкурса управленцев «Команда Абхазии» – Иатыр Ажиба (руководитель аппарата кабинета министров), Теймураз Миквабия (министр экономики), Батал Мушба (министр энергетики), Саид Цвинария (начальник государственной миграционной службы).

«Откровенно говоря, многие в Абхазии не верили в то, что будет принято политическое решение, и многие не думали, что финалисты-конкурсанты «Команды Абхазии» попадут на столь высокие посты. Но я сознательно принял решение привести в команду людей со своими нестандартными, современными подходами. При этом они квалифицированные, опытные специалисты в разных областях. Мы меняем вообще саму структуру формирования правительства. Очень важно, чтобы и молодежь чувствовала, что есть социальные лифты, есть гарантии того, что их знания будут востребованы в рамках реализации на госслужбе для улучшения качества жизни граждан нашей страны», – сказал Гунба.

Он отметил, что в стране и дальше будут привлекать на госслужбу наиболее квалифицированных, опытных людей без привязки к их политическим предпочтениям.