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Абхазия Информ

КОМАНДА БК «СПАРТАК СУХУМ» ВОШЛА В ЧЕТВЕРКУ СИЛЬНЕЙШИХ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА В СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ

Новости Вторник, 27 мая 2025 13:05
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КОМАНДА БК «СПАРТАК СУХУМ» ВОШЛА В ЧЕТВЕРКУ СИЛЬНЕЙШИХ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА В СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ

Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. Баскетбольная команда «Спартак Сухум» приняла участие в полуфинальных и финальных матчах Открытого чемпионата Краснодарского края Славянского района среди мужских команд. Чемпионат стартовал в конце 2024 года и продолжался более полугода. Он включал в себя восемь туров, которые были проведены в городе Славянск-на-Кубани.

В турнире приняли участие девять лучших команд Краснодарского края, состоящих из опытных взрослых игроков.

Команда БК «Спартак Сухум» состояла преимущественно из молодых спортсменов, продемонстрировавших высокий уровень мастерства, и вошла в четверку сильнейших участников чемпионата, обойдя пять команд.

В матче за третье место сухумская команда уступила хозяевам турнира – команде из города Славянск-на-Кубани.

Лучшим игроком команды «Спартак Сухум» был признан Маргия Дамей.

Тренирует команду БК «Спартак Сухум» Джинджолия Дмитрий.

В ближайшее время команда «Спартак Сухум» примет участие в суперфинале, который состоится в конце июня 2025 года, с целью завоевания титула чемпиона Краснодарского края.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 27 мая 2025 13:10

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