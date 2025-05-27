В МИНЭНЕРГО АБХАЗИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С РОССИЙСКИМИ ЭНЕРГЕТИКАМИ
Новости Вторник, 27 мая 2025 13:11
Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках договорённостей между Минэнерго Абхазии и России республику посетила группа технических специалистов из профильных организаций, включая «Россети» и «АтомЭнергоСбыт».
На совещании с участием министра Батала Мушба обсудили состояние объектов электроэнергетики и работу биллинговой системы «Черноморэнерго».
Осмотры и рабочие встречи продолжатся, по итогам будет подготовлен пакет рекомендаций по повышению надёжности энергосетей.
Последнее от Super User
- ВЛАСТИ ПРИКАМЬЯ МОГУТ ВЫДЕЛИТЬ СУБСИДИИ НА ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СТОЛИЦУ АБХАЗИИ
- КОМАНДА БК «СПАРТАК СУХУМ» ВОШЛА В ЧЕТВЕРКУ СИЛЬНЕЙШИХ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА В СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ
- ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БАДРЫ ГУНБА ТАСС
- ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ БАДРЫ ГУНБА ТАСС
- ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ КАВКАЗСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА В МИНВОДАХ