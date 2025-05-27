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Абхазия Информ

В МИНЭНЕРГО АБХАЗИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С РОССИЙСКИМИ ЭНЕРГЕТИКАМИ

Новости Вторник, 27 мая 2025 13:11
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В МИНЭНЕРГО АБХАЗИИ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С РОССИЙСКИМИ ЭНЕРГЕТИКАМИ

Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках договорённостей между Минэнерго Абхазии и России республику посетила группа технических специалистов из профильных организаций, включая «Россети» и «АтомЭнергоСбыт».

На совещании с участием министра Батала Мушба обсудили состояние объектов электроэнергетики и работу биллинговой системы «Черноморэнерго».

Осмотры и рабочие встречи продолжатся, по итогам будет подготовлен пакет рекомендаций по повышению надёжности энергосетей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 27 мая 2025 13:12

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