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Абхазия Информ

ВЛАСТИ ПРИКАМЬЯ МОГУТ ВЫДЕЛИТЬ СУБСИДИИ НА ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СТОЛИЦУ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 27 мая 2025 14:04
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ВЛАСТИ ПРИКАМЬЯ МОГУТ ВЫДЕЛИТЬ СУБСИДИИ НА ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СТОЛИЦУ АБХАЗИИ

Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. Власти Прикамья готовы предоставить субсидию для запуска прямых авиарейсов из перми в Сухум. Данный вопрос обсуждался с представителями профильного российского министерства и несколькими авиаперевозчиками: ЮВТ АЭРО, «Сибирь», «Икар», «Азимут», Nordwind Airlines.

В пресс-службе Минтранса уточнили, что у компаний пока нет технической возможности предоставить судна для данных рейсов.

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