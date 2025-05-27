ВЛАСТИ ПРИКАМЬЯ МОГУТ ВЫДЕЛИТЬ СУБСИДИИ НА ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СТОЛИЦУ АБХАЗИИ
Новости Вторник, 27 мая 2025 14:04
Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. Власти Прикамья готовы предоставить субсидию для запуска прямых авиарейсов из перми в Сухум. Данный вопрос обсуждался с представителями профильного российского министерства и несколькими авиаперевозчиками: ЮВТ АЭРО, «Сибирь», «Икар», «Азимут», Nordwind Airlines.
В пресс-службе Минтранса уточнили, что у компаний пока нет технической возможности предоставить судна для данных рейсов.
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