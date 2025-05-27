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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ПОЛЕТОВ

Новости Вторник, 27 мая 2025 14:36
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АБХАЗСКИЙ АЭРОПОРТ «СУХУМ» РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ПОЛЕТОВ

Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. Абхазскую экспозицию на Кавказском инвестиционном форуме, который проходил в Минеральных водах, посетили заместитель главы российского правительства Александр Новак и полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

На стенде их принимал президент Абхазии Бадра Гунба.

Вице-премьер правительства Джансух Нанба презентовал важнейший инвестиционный проект 2025 года – модернизированный Международный аэропорт «Сухум».

В кулуарах форума министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия рассказал о перспективах расширения географии полетов.

«Обсуждается еще ряд городов – Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ и ряд других, в том числе районы Северного Кавказа – Минеральные Воды и Грозный», – сообщил министр.

Хотя конкретный график запуска новых направлений пока формируется, абхазская сторона рассчитывает на заметное увеличение числа пассажиров к концу сезона. Напомним, что аэропорт Сухума, не работавший с 1993 года, возобновил деятельность 1 мая после завершения реконструкции при поддержке российской стороны.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 27 мая 2025 14:38

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