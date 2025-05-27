ТПП АБХАЗИИ И СТАРОПОЛЬСКОГО КРАЯ УКРЕПЛЯЮТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ . Сегодня в Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась встреча президента палаты Тамилы Мерцхулава с предпринимателями Ставропольского края. Делегация прибыла в Абхазию в рамках договорённостей по проведению переговоров с абхазскими предпринимателями в сфере строительства и мебельного производства.

Поприветствовав гостей, Тамила Мерцхулава отметила, важность укрепления межрегиональных связей с Россией.

«Приезд предпринимателей – это договорённость с коллегами о постоянном обмене бизнес-миссиями между Ставропольем и Абхазией для расширения прямого взаимодействия предпринимательского сообщества края и нашей республики. Личное общение с предпринимателями непосредственно на производстве, помогает определять основные потребности и задачи, перспективы развития сотрудничества», – подчеркнула президент ТПП.

После встречи с руководством Торгово-промышленной палаты, на площадке ТПП состоялись переговоры ставропольцев в формате В2В с потенциальными абхазскими партнерами и обсуждение возможности взаимовыгодного сотрудничества.

Деловая программа предпринимателей СК продолжится посещением местных предприятий и производств.

Поездка организованная Союзом «ТПП Ставропольского края» продлится до 30 мая.