В СГБ ПРОШЛО ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕЗОНАНСНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ . В СГБ Абхазии прошло оперативное совещание, в котором приняли участие вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар, исполняющий обязанности замминистра внутренних дел Руслан Ажиба.

Главы правоохранительных и силовых ведомств обсудили ход расследования преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс.

Роберт Киут отметил, что оперативные службы Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия.Оперативные службы МВД и СГБ Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия.

Участники совещания обсудили и ход предварительного расследования по уголовному делу, а также проводимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание всех участников преступления, имевшего место 9 мая в Сухуме, в результате которого был убит гражданин Авидзба Г.Х.

Глава СГБ Дмитрий Дбар подчеркнул важность взаимодействия всех оперативных служб.

«Следственные мероприятия необходимо продолжить, а следственные действия важно выполнить в кратчайший срок», – считает Дбар.

Генеральный прокурор Адгур Агрба поручил усилить работу оперативных служб и своевременно информировать о ходе и результатах проведенных мероприятий.