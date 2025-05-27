В СГБ ПРОШЛО ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕЗОНАНСНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. В СГБ Абхазии прошло оперативное совещание, в котором приняли участие вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар, исполняющий обязанности замминистра внутренних дел Руслан Ажиба.
Главы правоохранительных и силовых ведомств обсудили ход расследования преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс.
Роберт Киут отметил, что оперативные службы Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия.Оперативные службы МВД и СГБ Абхазии ведут поиск Адгура Харазия, стрелявшего в Парламенте, в результате чего погиб депутат Вахтанг Голандзия и был ранен Кан Кварчия.
Участники совещания обсудили и ход предварительного расследования по уголовному делу, а также проводимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание всех участников преступления, имевшего место 9 мая в Сухуме, в результате которого был убит гражданин Авидзба Г.Х.
Глава СГБ Дмитрий Дбар подчеркнул важность взаимодействия всех оперативных служб.
«Следственные мероприятия необходимо продолжить, а следственные действия важно выполнить в кратчайший срок», – считает Дбар.
Генеральный прокурор Адгур Агрба поручил усилить работу оперативных служб и своевременно информировать о ходе и результатах проведенных мероприятий.
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