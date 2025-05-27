МИНИСТР ТУРИЗМА ОЗНАКОМИЛСЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПАНСИОНАТА «АЙТАР» К ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ
Сухум. 27 мая 2025. Абхазия-Информ. Министр туризма Республики Абхазия Астамур Логуа с замминистрами Астамуром Барцыц и Дмитрием Зантария посетили РУП пансионат «Айтар» с целью проверки готовности объекта к началу туристического сезона.
В ходе встречи с руководством обсуждались вопросы подготовки инфраструктуры: состояние зон общественного питания, инженерных коммуникаций и санаторного комплекса. Особое внимание было уделено возможностям использования дома культуры, расположенного на территории пансионата, для организации творческих мероприятий с участием местной молодежи.
«Важно оказывать поддержку местному населению, в том числе через создание условий для проведения детских и молодежных мероприятий. Пансионат «Айтар» может стать такой площадкой», – отметил министр.
В рамках визита также был осмотрен новый корпус «Айтар-Море», номера которого расположены у самой береговой линии и предлагают гостям живописный вид на море.
Астамур Логуа подчеркнул, что с учетом выгодного местоположения и потенциала пансионата, на его базе возможно дальнейшее развитие и внедрение новых форм туристских и оздоровительных услуг.
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